Ausstellung des Kunstbauraums: In der Caponniere gibt es viel zu entdecken

Plus Werke von zehn Künstlerinnen und Künstlern sind derzeit in der Caponniere 4 zu sehen. Ihre Werke fügen sich zu einer kreativen und facettenreichen Ausstellung zusammen.

Schwer vorstellbar, die Caponniere 4 wäre damals nicht gerettet worden, 1993, beim Abriss einer auf ihr erbauten Möbelfabrik. Wie viel Kunst und Kultur hat in der Atmosphäre der Kasematten inzwischen ein Zuhause gefunden. So auch jetzt die Ausstellung des Vereins Kunstbauraum Ulm, der sich diesmal zehn Gäste eingeladen hat.

Eine von Münsterbauhütte-Steinmetz Emil Kräss aus dem wachsverklumpten Sand des Kerzentisches im Ulmer Münster gebaute Lampe lässt ihr magisches Licht leuchten, im Hintergrund wirkt es schemenhaft, als würden sich feingliedrige Skulpturen aus Rebholz tänzerisch grazil bewegen. Das tun sie natürlich nicht, das Rebholz – langsam gewachsen im Weinberg und durch den Rebschnitt angefallen – gibt quasi Bewegungsstudien vor, die der Bildhauer Arthur Goldgräbe auf geniale Weise nutzt. Von Goldgräbe stammen auch große menschliche Holzskulpturen, die in den Kasematten fast wirken, als wären sie aus Bronze gegossen.