Auszeichnung für das Lessing-Gymnasium Neu-Ulm

Die Neu-Ulmer Schule stellte ein nun preisgekröntes Projekt zum Thema nachhaltige und gesunde Ernährung vor.

Das Campus-N-Team des Lessing-Gymnasiums Neu-Ulm wurde unter der Projektleitung von Stefanie Helm und Simone Lentz innerhalb des Schulversuchs "Wirkstatt Nachhaltigkeit", an dem 44 Schulen in Bayern teilnahmen, in der Kategorie Cooperation Masters zur Siegerschule gekürt.

Die siebten Klassen aus Neu-Ulm im Blickpunkt

Jüngst ehrten Kultusstaatssekretärin Anna Stoltz und Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw (Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft), die Gewinnerinnen und Gewinner im Rahmen einer festlichen Preisverleihung im Botanikum München. Kristina Jerabek (7d), Franziska Krotil (7b) und Johannes Lippold (Q12) nahmen die Urkunde und den Preis stellvertretend für das gesamte Team entgegen und stellten das Konzept rund um eine nachhaltige und gesunde Ernährung an der Schule vor.

Im Rahmen von „Campus-N“ entwickeln Schülerteams ausgehend von konkreten, selbst benannten Problemen (etwa aus den Bereichen Recycling, Konsum, Landwirtschaft, Mobilität, Energie) kreative Lösungsansätze. Die Schülerinnen und Schüler erhalten vielfältige Inspirationen sowie Unterstützung. So wird sowohl der innere Schulentwicklungsprozess bereichert als auch die Wirksamkeit von Schule nach außen intensiviert. Die Schülerteams arbeiten mit Innovationsmethoden und digitalen Medien. (AZ)