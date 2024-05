Auto bei Spurwechsel übersehen: Mutter und Sohn leicht verletzt

Nahe der Ratiopharm Arena kam es am Samstag zu einem Verkehrsunfall im Zuge eines misslungenen Spurwechsels. Ein Lastwagenfahrer hat das Auto einer 37-Jährigen schlicht übersehen.

Eine 37-Jährige und ihr siebenjähriger Sohn sind bei einem Verkehrsunfall in Neu-Ulm leicht verletzt worden. Am Samstagmittag gegen 12:30 Uhr wollte ein 24-jähriger Lastwagenfahrer auf Höhe der Ratiopharm Arena auf der Europastraße die Fahrspur wechseln. Dabei übersah er die 37-jährige Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß auf der Spur der 37-Jährigen. Deren Auto verkeilte sich hierbei am Lastwagen und wurde mehrere Meter mitgeschleift und frontal gegen die Betonfahrbahnbegrenzung geschoben.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes lösten am Auto mehrere Airbags aus. Die Fahrerin wurde dadurch leicht verletzt, ebenso wie ihr Sohn. Beide wurden vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Abklärung verbracht. Am Lastwagen war laut Polizei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstanden. Am Pkw beträgt der Schaden etwa 8000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ermittelt, dieser blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt. (AZ)