Auto beschädigt und danach geflüchtet: Wer hat den Schaden angerichtet?

Ein Schaden im vierstelligen Bereich wurde an dem Auto angerichtet. Die Polizei und der Autobesitzer hoffen nun auf Hinweise von Zeugen.

In der Neu-Ulmer Stadtmitte ist ein Auto angefahren und beschädigt worden. Der Verursacher aber kümmerte sich nicht darum, sondern flüchtete. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der in der Straße Gedeckter Weg geparkte Wagen im Zeitraum zwischen Montag, 16. Januar, 7 Uhr, und Dienstag, 24. Januar, 12 Uhr durch einen bislang Unbekannten beschädigt. An dem Auto der Marke Opel entstand ein Schaden an der Fahrertüre im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Verkehrsteilnehmer nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Verkehrsunfallflucht machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)