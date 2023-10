Auto erfasst Radfahrerin: 34-Jährige bei Unfall in Neu-Ulm verletzt

In der Neu-Ulmer Innenstadt wird eine Radfahrerin von einem Auto erfasst. Die 34-Jährige erleidet bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen.

Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in der Neu-Ulmer Innenstadt ist eine 34-jährige Radfahrerin mittelschwer verletzt worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 8.50 Uhr an der Kreuzung Schießhausallee/Schützenstraße. Eine 58-Jährige fuhr mit ihrem Auto auf der Schießhausalle und wollte nach links in die Schützenstraße einbiegen. Beim Linksabbiegen übersah die Autofahrerin eine entgegenkommende 34-Jährige auf ihrem Fahrrad. Sie kollidierten miteinander. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von circa 1900 Euro. (AZ)