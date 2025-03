Auto geht in Flammen auf: A7 wegen Feuerwehreinsatz kurzzeitig gesperrt

Ein Auto ist am Donnerstagmittag auf der A7 auf Höhe Neu-Ulm in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde dabei niemand. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zudem wurde der Seitenstreifen, wo das Auto stand, in Mitleidenschaft gezogen. Der Belag muss ausgebessert werden. Das Feuer war im Motorraum vermutlich aufgrund eines technischen Defekts entstanden, teilt die Polizei mit. Den Brand löschten die Feuerwehren aus Ober- und Unterelchingen. Die Autobahn konnte anschließend wieder für den Verkehr freigegeben werden. (AZ)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Totalschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

A7 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis