Auto geht in Neu-Ulmer Dieselstraße in Flammen auf

In der Neu-Ulmer Dieselstraße hat am Dienstagmorgen, gegen 5 Uhr, ein Auto gebrannt. Der 50-jährige Besitzer befand sich nach Angaben der Polizei zum Zeitpunkt des Brandes noch im Auto. Er konnte sich zwar noch rechtzeitig befreien, erlitt aber dennoch leichte Verletzungen. Der Mann kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Brandursache ist noch unklar. Das Auto wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Neben der Polizei waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Neu-Ulm und des Rettungsdienstes im Einsatz. (AZ)