Auto in der Neu-Ulmer Innenstadt fängt Feuer

Ein Auto ist in Neu-Ulm in Brand geraten. Mit einem Feuerlöscher konnte Schlimmeres verhindert werden.

In der Neu-Ulmer Schützenstraße auf Höhe einer Baustelle hat am Donnerstagvormittag gegen 9.40 Uhr ein Auto gebrannt. Das bestätigt die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Ursache sei wohl ein technischer Defekt gewesen, so ein Polizeisprecher.

Bereits wenige Minuten später konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Der Brand konnte mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Entstanden sei lediglich ein geringer Sachschaden, verletzt wurde demnach niemand. Wie der Fahrzeugführer unserer Redaktion schilderte, wollte er den weit über zehn Jahre alten VW starten und zur Arbeit fahren. Das habe nicht funktioniert. Stattdessen qualmte es aus dem Motorraum. Nach kurzer Zeit seien Bauarbeiter der gegenüberliegenden Baustelle auf das Feuer aufmerksam geworden. Und die hätten glücklicherweise gleich einen Feuerlöscher parat gehabt.

Im Nahverkehr kam es aufgrund des Brandes kurzzeitig zu Behinderungen. Pendlerinnen und Pendler mussten gegebenenfalls länger auf ihre Busverbindung warten. (krom/heo)