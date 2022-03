Auto in Neu-Ulm gestohlen: Polizei sucht jetzt Zeugen

Ein Auto ist in Neu-Ulm in der Lessingstraße gestohlen worden. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen.

In Neu-Ulm in der Lessingstraße ist im Laufe des Wochenendes ein Auto gestohlen worden. Das berichtet die Polizei.

Der grüne BMW Mini Cooper sei im Zeitraum zwischen Samstag, 26. März, 18.30 Uhr und Sonntag, 27. März, 9 Uhr entwendet worden. Der Eigentümer habe das Fahrzeug am Samstag letztmalig genutzt und vor einem Wohnhaus in der Lessingstraße abgestellt. Am Tag darauf habe er festgestellt, dass der Wagen verschwunden war.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat nun die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0731/8013-0 entgegengenommen. (AZ)