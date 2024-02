Auto in Neu-Ulmer Innenstadt gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Nach einem technischen Defekt stellt ein Mann sein Auto in der Neu-Ulmer Innenstadt ab. Als er Tage später zurückkommt, ist der Wagen verschwunden.

In der Neu-Ulmer Innenstadt ist ein Auto gestohlen worden. Die Polizei schätzt den Entwendungsschaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Demnach stellte ein Fahrzeugführer am Samstag, 27. Januar, das Auto aufgrund eines technischen Defektes in der Steubenstraße ab. Als der Mann am Samstag, 3. Februar, zurück zu seinem Auto kam, musste er feststellen, dass der Wagen nicht mehr vor Ort war.

Dass das Fahrzeug abgeschleppt wurde, könne nach Rücksprache ausgeschlossen werden. Es wird daher davon ausgegangen, dass der Wagen von einem unbekannten Täter gestohlen wurde.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)