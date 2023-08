Auto in Neu-Ulmer Innenstadt rundum zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

In einer Zeit von 3,5 Stunden ist ein Auto in der Neu-Ulmer Innenstadt rundum zerkratzt worden. Der Schaden beläuft sich auf 3000 Euro.

Ein Auto ist am Samstagabend in Neu-Ulm zerkratzt worden. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von circa 3000 Euro. Die Tat soll sich zwischen 20 und 23.30 Uhr in der Kasernstraße ereignet haben. Das Fahrzeug sei rundum zerkratzt worden, heißt es. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0731/8013-0. (AZ)