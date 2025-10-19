Auto landet bei Unfall auf B28 im dichten Gebüsch

Bei einem Unfall am späten Samstagvormittag, gegen 11.15 Uhr, auf der B28-Überfahrt auf die B30 in Neu-Ulm wurde eine 42-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Ihr Fahrzeug war von der Straße abgekommen und in einem dichten Gebüsch gelandet.

Von Ulm kommend war die Frau in Richtung Biberach unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam die Fahrerin aus bislang unbekannten Gründen langsam nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr den dortigen Graben und kam schließlich im dichten Gebüsch zum Stehen. Das total beschädigte Auto der Frau musste durch Kräfte der Feuerwehren aus Neu-Ulm und Pfuhl erst freigeschnitten werden, um es dann schließlich abschleppen lassen zu können.

Die sichtlich geschockte Frau musste leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Bei der Fahrt durchs Grün wurden nicht nur Flur und Büsche beschädigt, sondern auch aufgestellte Schilder und Pfosten. Der Schaden beläuft sich hier auf geschätzte 2500 Euro. Der Schaden am Auto beträgt circa 5000 Euro. (AZ)