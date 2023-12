Auto prallt nach Ausweichmanöver in der Reuttier Straße gegen Ampel

Wegen eines plötzlichen Spurwechsels kommt es zu einem Unfall in der Neu-Ulmer Innenstadt. Der Verursacher flüchtet, die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach einer Unfallflucht in der Reuttier Straße in Neu-Ulm sucht die Polizei Zeugen. Da das Auto vor ihm in die Bahnhofsstraße abbog, wechselte ein Autofahrer am Samstag gegen 13.30 Uhr auf die rechte Spur, um weiter in Richtung Augsburger-Tor-Platz fahren zu können.

Auf der Reuttier Straße in Neu-Ulm kommt es zu einem Unfall

Laut Polizei übersah er dabei jedoch ein Fahrzeug, das bereits auf dieser Spur unterwegs war. Dessen Fahrer musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei verlor er kurzzeitig die Kontrolle und prallte mit seinem Auto gegen eine Ampel an der Kreuzung. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.500 EUR. Laut Polizei fuhr der Unfallverursacher einfach weiter. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 bei der Polizei zu melden. (AZ)