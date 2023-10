Auto von Paketzusteller in Pfuhl beschädigt: Verursacher flüchtet

Wohl beim Vorbeifahren wird das Auto eines Paketzustellers in Pfuhl beschädigt. Hat jemand etwas gesehen? Die Polizei sucht Zeugen.

Das Auto eines Paketzustellers ist am Mittwochnachmittag im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl beschädigt worden. Es entstand ein Schaden von mehr als 1000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der Zusteller parkte nach Polizeiangaben sein Fahrzeugen während einer Auslieferung in der Falchenstraße am Fahrbahnrand. Als er nach kurzer Zeit zurückkam, bemerkte er den Schaden an der rechten Fahrzeugseite. Offenbar streifte ein anderes Fahrzeug den Transporter beim Vorbeifahren.

Der Unfallverursacher meldete den Schaden nicht. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)