Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle in Neu-Ulm

Ein Autofahrer ist am Sonntagabend in Neu-Ulm vor der Polizei geflüchtet. Die Beamten wollten den Wagen um kurz vor 21 Uhr in der Meininger Allee einer Verkehrskontrolle unterziehen. Zunächst habe der Autofahrer ordnungsgemäß angehalten, dann aber habe sei er davongerast. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Autofahrer zunächst entkommen.

Zwischenzeitlich konnte die Polizei die Identität des Flüchtenden ermitteln. Die Motivlage könnte darin liegen, dass er nach aktuellem Stand der Polizei nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Weil der Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit geflüchtet war, wird gegen ihn nicht nur wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sondern auch wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Sollten im Zuge seiner Flucht Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein, bittet die Polizeiinspektion Neu-Ulm die Geschädigten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)