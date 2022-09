Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und schwimmt durch die Donau

Die Polizei will in Neu-Ulm einen 31-Jährigen kontrollieren. Doch der flüchtet - später auch schwimmend durch die Donau.

Ein 31-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zum Dienstag in Neu-Ulm vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Dabei schwamm er auch in der Donau. Als er anschließend festgenommen werden konnte, soll er mehrfach Widerstand geleistet haben. Auf den Mann kommen nun mehrere Strafverfahren zu.

Der Autofahrer sollte in der Reuttier Straße von der Polizei kontrolliert werden. Er sei einer Streife "aufgrund deutlich unsicherer Fahrweise" aufgefallen, heißt es im Polizeibericht. Als der Mann aber die Polizei erblickte, habe er auf mehr als 100 km/h beschleunigt und sei geflüchtet. Während der Flucht soll er unter anderem eine rote Ampel missachtet haben.

Am Augsburger-Tor-Platz dann verursachte er einen Unfall und fuhr gegen eine Fahrbahnbegrenzung. Es entstand laut Polizei ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 5000 Euro. Seine Flucht aber soll der Mann fortgesetzt haben, allerdings zu Fuß. Schwimmend in der Donau stellten die Beamten den Mann schließlich. Er habe sich zunächst freiwillig zum Donauufer begeben. Bei seiner darauffolgenden Festnahme aber soll er körperlichen Widerstand geleistet haben. Er habe sich gegen eine Fesselung gewehrt, heißt es.

Den Grund für die Flucht will die Polizei im Zuge weiterer Ermittlungen schnell herausgefunden haben: Der Beschuldigte sei offensichtlich stark alkoholisiert gewesen und habe zudem über keine Fahrerlaubnis verfügt. Auch soll er zugestanden haben, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete unter anderem eine Blutentnahme an, um den Alkoholwert gutachterlich zu bestätigen. Bei der Blutentnahme soll er sich jedoch erneut gewehrt haben. Zu einer konkreten Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es offenbar nicht. Eine Sicherstellung des Autos wurde dennoch angeordnet. Den 31-Jährigen erwartet nun mehrere Strafverfahren. (AZ)