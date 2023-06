Autofahrer öffnet Tür und bring Radlerin zu Fall

Passiert ist der Unfall in Neu-Ulm. Die Frau muss mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 63 Jahre Autofahrer hat am Freitagmittag die Tür seines Wagens geöffnet, ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei übersah er eine 34-jährige Fahrradfahrerin, die in der Hermann-Köhl-Straße in Neu-Ulm an den geparkten Autos vorbeifuhr. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht.

Nach Angaben der Polizei ist die Frau nur leicht verletzt worden, dennoch wurde sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Nach derzeitigem Stand dürfte sich der Sachschaden an Auto und Fahrrad auf circa 500 Euro belaufen. (AZ)