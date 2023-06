Autofahrer verursacht Unfall und macht sich davon

Nachts kracht es bei Nersingen auf der Autobahn, weil jemand beim Spurwechsel nicht aufgepasst hat. Zwei Frauen sind die Leidtragenden.

Der Fahrfehler eines Autofahrers hat zu einem Unfall auf der A7 geführt – doch der Verursacher kümmerte sich nicht um die Folgen seines Tuns und fuhr weiter. Jetzt ermittelt die Polizei. Der Zwischenfall ereignete sich am Samstag gegen 2.08 Uhr. Eine 21-jährige Autofahrerin war in Richtung Würzburg unterwegs. Dabei benutzte sie den linken von zwei Fahrstreifen. Kurz vor der Anschlussstelle Nersingen wechselte ein bislang unbekannter Pkw vor der 21-Jährigen vom rechten auf den linken Fahrstreifen und übersah hierbei augenscheinlich deren Fahrzeug. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, legte die junge Frau eine Vollbremsung hin, kam dadurch ins Schleudern und knallte in die rechte Leitplanke. Letztlich kam ihr Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Eine 49-jährige Frau, die hinter der 21-Jährigen fuhr, bemerkte den liegengebliebenen Wagen zu spät und rammte ihn. Die beiden Frauen konnten sich aus ihren Autos befreien und zum Seitenstreifen laufen.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Beide Frauen wurden bei der Kollision leicht verletzt und zur Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 22.000 Euro. Zur Absicherung der Unfallstelle war die Freiwillige Feuerwehr Senden im Einsatz. Die Autobahnpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 08221/919-311 zu melden. (AZ)