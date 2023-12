Autofahrerin bei Streit um Parkplatz bedroht und beleidigt

Nach einem Vorfall auf der Insel in Neu-Ulm sucht die Polizei Zeugen. Dort soll eine Autofahrerin von einem Mann angegangen worden sein.

Bei einer Streitigkeit wegen eines Parkplatzes ist eine Autofahrerin am Samstagabend bedroht und beleidigt worden. Ein bislang Unbekannter stand gegen 22.40 Uhr in Begleitung einer Frau und mehrerer Kinder auf einem Parkplatz auf der Insel in Neu-Ulm, weshalb es einer Autofahrerin nicht möglich war, auf den Parkplatz einzufahren. Nachdem die Fahrerin auf sich aufmerksam gemacht hatte, gingen die Personen zur Seite.

Die Neu-Ulmer Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nach Angaben der Polizei kam der bislang unbekannte männliche Täter dann auf die Autofahrerin zu, beleidigte und bedrohte sie. Danach entfernte sich der Mann samt Begleitung mit einem Taxi. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)