Neu-Ulm

vor 31 Min.

Autoreifen samt Werkstatt verschwunden: Was die Polizei zu den Fällen sagt

Plus Vermehrt wurden der Polizei in Neu-Ulm Fälle gemeldet, wo eingelagerte Autoreifen mitsamt der Werkstatt verschwunden sind. Was bislang darüber bekannt ist.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

"Von O bis O" - so lautet die bekannte Faustregel für den Reifenwechsel. Gemeint ist der Zeitraum von Oktober bis Ostern - also die Monate, in denen Winterreifen genutzt werden sollten. Heißt auch, dass in den Tagen und Wochen darumherum die Anfragen bei Autowerkstätten diesbezüglich deutlich ansteigen. Schließlich werden oftmals dort Reifen, die nicht gebraucht werden, eingelagert. Im Raum Neu-Ulm ist es dieser Tage nun "vermehrt" zu Fällen gekommen, wo nicht nur die Reifen, sondern gleich die gesamte Werkstätten plötzlich verschwunden sind. Die Polizei wurde eingeschaltet und ermittelt jetzt. Was bislang zu diesen Fällen bekannt ist.

Ende vergangener Woche wurde von der Polizei ein zweiter Fall dieser Art vermeldet. Demnach sei eine 59-Jährige am Donnerstag bei der Neu-Ulmer Polizei vorstellig geworden und brachte eine Unterschlagung ihrer Winterreifen zur Anzeige. Sie habe die Reifen im vergangenen Frühjahr in einer Werkstatt in Neu-Ulm eingelagert. Als sie die Reifen nun zum bevorstehenden Winter wieder montieren lassen wollte, musste sie feststellen, dass die Werkstatt nicht mehr betrieben wird. Auch der ehemalige Werkstattinhaber soll nicht mehr zu greifen gewesen sein. Daher habe sie ihre Reifen bislang nicht wieder bekommen, so die Polizei. Gegen den Werkstattinhaber wurde ein Strafverfahren wegen Unterschlagung eingeleitet.

