Neu-Ulm

vor 46 Min.

Autos in Parkhaus mit Steinen aufgebockt und Kompletträder gestohlen

Acht Kompletträder sind von Fahrzeugen in einem Parkhaus in Neu-Ulm gestohlen worden.

In einem Parkhaus in Neu-Ulm wurden Autos aufgebockt und die Räder im Wert von 8000 Euro gestohlen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.