Autos krachen zusammen: Zwei Verletzte bei Unfall im Industriegebiet

Beim Abbiegen kommt es in der Otto-Renner-Straße in Neu-Ulm zu einem Unfall. Zwei junge Frauen werden verletzt.

Zwei leichtverletzte junge Frauen sind die Folgen einer Unachtsamkeit beim Linksabbiegen am Donnerstagnachmittag in Neu-Ulm. Gegen 16.30 Uhr wollte eine Kleinwagenfahrerin von der Otto-Renner-Straße in die Emmi-Noether-Straße abbiegen. Dabei übersah die junge Frau einen anderen entgegenkommenden Kleinwagen. Der Zusammenstoß war so heftig, dass Unfallzeugen davon ausgehen mussten, dass auch jemand in seinem Fahrzeug durch die Verformungen der Fahrzeuge eingeschlossen ist.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kamen mit zahlreichen Einsatzkräften und Fahrzeugen an die Unfallstelle Nach einer ersten Erkundung wurde festgestellt, dass der Unfall von den medizinischen Folgen deutlich glimpflicher ausging. Die beiden Fahrerinnen konnten ihre Fahrzeuge verlassen und wurden in Rettungswagen durch eine Notärztin untersucht.

Die Feuerwehr Neu-Ulm band ausgelaufenen Kraftstoff ab, sicherte die Unfallstelle ab, sorgte für den Brandschutz und regelte im Auftrag der Polizei den Verkehr, damit sich die Stauungen rund um die Unfallstelle zügig auflösen konnten. Zwei Abschleppwagen mussten die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge bergen.