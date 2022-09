Autos stoßen am Augsburger-Tor-Platz gleich zweimal zusammen

In der Neu-Ulmer Innenstadt kommt es erst zu einem Auffahrunfall. Dann rollt das beschädigte Fahrzeug nach hinten, und es kracht erneut.

Zu einem doppelten Zusammenstoß ist es am Freitag in Neu-Ulm gekommen. Am Morgen befuhr eine 62-Jährige mit ihrem Auto den Augsburger-Tor-Platz in Richtung Gänstorbrücke. Im weiteren Verlauf musste die Frau jedoch verkehrsbedingt halten. Dies übersah laut Polizei ein hinter ihr fahrender 25-Jähriger und fuhr mit seinem Wagen auf.

Die 62-jährige Autofahrerin wird in Neu-Ulm leicht verletzt

Nach dem Zusammenstoß wollte die 62-Jährige aussteigen, vergaß jedoch, ihr Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern, so die Polizei. Deshalb rollte das Auto rückwärts und stieß mit dem Pkw des 25-Jährigen erneut zusammen. Die 62-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beläuft sich der Sachschaden auf etwa 1000 Euro. (AZ)