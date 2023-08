Autoscheibe auf Händler-Gelände eingeschlagen und Steuergerät gestohlen

In Neu-Ulm ist an einem Auto auf einem Händler-Gelände die Heckscheibe eingeschlagen und ein Steuergerät gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf dem Gelände eines Autohändlers in der Industriestraße in Neu-Ulm ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Heckscheibe eines BMW eingeschlagen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, entwendete der bislang unbekannte Täter aus dem Fahrzeug ein Infotainment-Steuergerät, das im Kofferraum verbaut war.

Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)