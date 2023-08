Autoschlüssel erneut aus Kiosk am Ludwigsfelder Badesee gestohlen

Zum wiederholten Mal soll aus dem Kiosk am Ludwigsfelder Badesee ein Autoschlüssel verschwunden sein. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Aus dem Kiosk am Ludwigsfelder Badesee ist ein Autoschlüssel gestohlen worden. Wohl nicht zum ersten Mal.

Wie die Polizei mitteilt, habe sich ein Mann am Donnerstagabend gemeldet, dass sein Fahrzeugschlüssel zum wiederholten Male entwendet wurde. Er habe diesen am Schlüsselbund am Nachmittag auf dem Tresen abgelegt und am Abend bemerkt, dass der Autoschlüssel nicht mehr am Bund war.

Laut Aussage des Mannes wurde ihm in der Vergangenheit schon einmal der Fahrzeugschlüssel aus dem Kiosk entwendet. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm die Ermittlungen wegen Diebstahls auf. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)