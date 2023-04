Milchwerke Schwaben: Axel-Frischmilch steht dieses Jahr wieder im Kühlregal

Die Genossenschaft aus Milcherzeugern der Region bringt in Kürze eine altbekannte Werbefigur zurück. Mit Folgen für viele Landwirte.

Bei der Genossenschaft von 803 Milcherzeugern der Milchwerke Schwaben laufen die Vorbereitungen für den Relaunch der Marke Axel Frischmilch zur Jahresmitte auf Hochtouren. Den Start macht der Ein-Liter-Pack Axel Weidemilch mit 3,8 Prozent Fett. Weitere neue Produkte, wie zwei Sorten Axel Weidemilch Scheibenkäse (Gouda und Edamer) sowie der Axel Weidemilch Reibekäse, werden folgen. Zusätzliche seien in Planung, wie es in einer Mitteilung zur Bilanz heißt.

Was Axel-Frischmilch mit Fix-und-Foxi-Comics zu tun hat

Ziel ist es, Milch in Produkte mit höherer Wertschöpfung zu positionieren. Das heißt: Mit Markenware könne mehr Geld verdient werden, dafür ist Axel die Strategie. Durch eine Steigerung von Qualitätsmerkmalen soll dies unterfüttert werden. Hinter der Werbefigur Axel steckt ein Comic-Rind, das früher schon die Verkaufspackungen zierte. Dieses war von einem Team entwickelt worden, das bis 1973 für Rolf Kauka Comics gezeichnet hatte. Kauka wurde bekannt durch Fix-und-Foxi-Comics. Später wurde der Name Axel Frischmilch aufgegeben. Viele Jahre boten die Milchwerke gar keine Frischmilch an, sondern nur Milchprodukte. Das ändert sich nun.

Höherwertige Milch für die Neu-Ulmer Milchwerke

Die Axel-Produkte sollen durch eine höherwertige Zertifizierung der Weidemilch aufgewertet werden. Das bedeutet höhere Anforderungen für das Haltungssystem im Hinblick auf Außenklima und ständige Bewegungsmöglichkeiten der Tiere. Außerdem schreibt die Zertifizierung eine gentechnikfreie Fütterung vor und empfiehlt ein qualifiziertes betriebliches Tiergesundheitsmanagement. Die Genossenschaft wird vor diesem Hintergrund beginnen, Teile ihrer Landwirte – wo möglich – auf die Haltungsstufe drei umzustellen.

Der Umsatz der Milchwerke Schwaben

Die Milchwerke Schwaben erzielten im vergangenen Jahr einen Umsatz von 333 Millionen Euro, so der aktuelle Geschäftsbericht 2022. Dies entspricht einem Umsatzplus von 84,7 Millionen Euro zum Vorjahr. Der Jahresüberschuss der Neu-Ulmer Molkereigenossenschaft lag nahezu unverändert zum Vorjahresergebnis bei fast 1,3 Millionen Euro. Die Erlössteigerungen des abgelaufenen Jahres gingen mit einer deutlichen Erhöhung der Produktionskosten einher. So weist der heute in der Generalversammlung in Ulm vorgestellte Geschäftsbericht unter anderem eine Erhöhung des Materialaufwands um 79,9 Millionen Euro auf 289,6 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum aus.

Das für die Milchwerke Schwaben klassische Segment Joghurt und Dessert konnte am stärksten zulegen. So erhöhte sich der Absatz überproportional um 21,3 Prozent auf 69.456 Tonnen. Im Bereich Käse verminderte sich der Absatz aufgrund der geringeren Rohstoffbasis um 2,3 Prozent auf 32.962 Tonnen. (AZ/heo)