Neu-Ulm: B10 nach schwerem Unfall bei Burlafingen gesperrt

Neu-Ulm

B10 nach schwerem Unfall bei Burlafingen gesperrt

Nach ersten Erkenntnissen sind zwei Pkw in den Unfall auf der B10 bei Burlafingen verwickelt. Es sollen mehrere Menschen verletzt worden sein.
    Die B10 bei Neu-Ulm ist aktuell nach einem Unfall gesperrt.
    Die B10 bei Neu-Ulm ist aktuell nach einem Unfall gesperrt. Foto: Friso Gentsch, dpa (Symbolbild)

    Nach einem schweren Unfall am Montagvormittag, gegen 10.30 Uhr, ist die B10 auf Höhe der Anschlussstelle Burlafingen in Fahrtrichtung Nersingen aktuell gesperrt. Auch die Verbindungsstraße zwischen Burlafingen und Steinheim ist laut einer Polizeispecherin in beide Richtung gesperrt. Wohl sind in den Verkehrsunfall zwei Pkw verwickelt. Es wird mit mehreren Verletzten gerechnet. Eine Person ist offenbar in einem Fahrzeug eingeklemmt. (AZ)

    Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.

