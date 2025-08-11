B10 nach schwerem Unfall bei Burlafingen gesperrt

Nach einem schweren Unfall am Montagvormittag, gegen 10.30 Uhr, ist die B10 auf Höhe der Anschlussstelle Burlafingen in Fahrtrichtung Nersingen aktuell gesperrt. Auch die Verbindungsstraße zwischen Burlafingen und Steinheim ist laut einer Polizeispecherin in beide Richtung gesperrt. Wohl sind in den Verkehrsunfall zwei Pkw verwickelt. Es wird mit mehreren Verletzten gerechnet. Eine Person ist offenbar in einem Fahrzeug eingeklemmt. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.