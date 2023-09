Neu-Ulm

Babylon in Ulm: Das ist alles neu in den Sedelhöfen

Die Sedelhöfe in Ulm, Blick von der Bahnhofstraße. Es gibt nicht nur einen neuen Mieter für die Five-Guys-Fläche in Ulms Tor zur Stadt gegenüber des Hauptbahnhofs.

Plus Nachdem Burgerbrater Five Guys geschlossen hat, ist jetzt klar, wer auf die Fläche beim Ulmer Hauptbahnhof zieht. Das ist nicht die einzige Neuerung in den Sedelhöfen.

Inmitten der Pandemie wurde das Quartier der Sedelhöfe auf dem 10.400-Quadratmeter-Filetgrundstück gegenüber des Hauptbahnhofs eröffnet. Auch wenn die Flächen am Albert-Einstein-Platz zu über 90 Prozent vermietet sind, tut sich wieder was.

Das ist der Nachfolger von Five Guys in Ulm

Zweieinhalb Jahre nach der Eröffnung der Sedelhöfe zog die US-Kette mit ihren handgemachten Burgern vor über einem Jahr wieder aus. Erst gefeiert, zur Eröffnung bildeten sich lange Warteschlangen. Dann genervt: Die zahlreichen Schließungen durch Corona und ein Wasserschaden waren offensichtlich zu viel.

