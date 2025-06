„Bäckerei-Broadway“ entsteht in Neu-Ulm: Hamma eröffnet Filiale neben Bayer, Honold und Staib

Die Niederlassungen der Bäckereien Bayer und Honold gibt es in der Neu-Ulmer Innenstadt schon länger. Demnächst eröffnet das Ulmer Unternehmen Staib im Sparkassen-Neubau, dem Ex-Renftle am Petrusplatz, eine „Brotbar“. Und in wenigen Wochen gesellt sich in nächster Nachbarschaft auch noch eine weitere Bäckerei hinzu: Hamma. Was bewegt den Konzern mit Hauptsitz in Ravensburg in diesen „Broadway“ für Brote und Backwaren in Neu-Ulms Stadtmitte zu ziehen? Geschäftsführer Marc Hamma klärt auf und stellt vor, was Kunden am neuen Standort erwartet.

