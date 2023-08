Neu-Ulm

vor 18 Min.

Bäume in Wald bei Pfuhl gefällt: Folgen Wohnungen oder wie geht es weiter?

Plus Vor Jahren wurden Bäume auf dem Waldstück in Pfuhl gefällt. Es gab Ärger. Der Eigentümer ist zur Wiederaufforstung. Doch hat sich zwischenzeitlich was getan?

Von Michael Kroha

Vor Jahren sind in Pfuhl auf einem Areal zwischen Kammer-Krummen-Straße und Krummenweg Pappeln gefällt worden. Anwohner hatten sich darüber bei Behörden beschwert. Es handelt hierbei um ein ausgewiesenes Waldgebiet, jedoch wird geunkt, dass dort einmal Wohnhäuser entstehen sollen. Der Eigentümer wurde an seine Pflicht erinnert, wieder aufforsten zu müssen. Von außen sind inzwischen Sträucher und Büsche zu erkennen, größere Bäume aber nicht. Darauf wurde unsere Redaktion kürzlich aufmerksam gemacht. Wie ist die Lage dort und wie geht es weiter?

Ralf Tischendorf vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Krumbach ist das Grundstück sehr gut bekannt. 2018 seien die Pappeln dort eingeschlagen worden. Aufgefallen sei das Anwohnern, die die abgelagerten Bäume auf einer Wiese gesehen hatten. Das Fällen des Laubholzbestandes sei legitim gewesen. Die Behörde habe zunächst lediglich auf die Aufforstungspflicht hingewiesen. Damit sei der Fall eigentlich für sie erledigt gewesen.

