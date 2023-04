Neu-Ulm

vor 60 Min.

Bahnbrücke in Pfuhl mit Graffiti besprüht: Polizei erwischt zwei Männer

Der Polizei wurden zwei Graffitisprayer an einer Bahnbrücke in Pfuhl gemeldet.

Artikel anhören Shape

Der Polizei wurden zwei Graffitisprayer an einer Brücke in Pfuhl gemeldet. Die Polizei rückte an. Nun besteht gegen einen von den beiden noch ein weiterer Verdacht.

Eine Brücke in Pfuhl soll von zwei Männern mit Graffiti besprüht worden sein. Die Polizei will sie nach eigenen Angaben dabei erwischt haben und ermittelt nun gegen sie. Einer von ihnen soll zudem alkoholisiert Auto gefahren sein. Wie die Polizei am Montag mitteilt, wurden die mutmaßlichen Graffitisprayer der Polizei am Sonntagnachmittag gemeldet. Auf frischer Tat hätten Beamte einen 27-Jährigen und einen 39-Jährigen antreffen können. Beide sollen die Brückenwände mit sogenannten "Tags" besprüht haben. Weil die beiden Personen mit einem Auto am Tatort waren und der mutmaßliche Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol mit einem Wert von über 1,1 Promille stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Beide Männer erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, den Autofahrer zusätzlich ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

Themen folgen