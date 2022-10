Neu-Ulm

06:15 Uhr

Bahnschranken in Neu-Ulm umkurvt: Unfallfahrer war wohl massiv betrunken

Lokal Gegen den Mann, der in Neu-Ulm Bahnschranken umkurvt und einen schweren Unfall verursacht hatte, wird weiter ermittelt. Eine Analyse bestätigt einen Verdacht.

Von Sebastian Mayr

Rund zwei Monate nach dem schweren Unfall am Bahnübergang an der Reuttier Straße in Neu-Ulm laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft weiter. Im Raum stehen unter anderem die Vorwürfe des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und der Gefährdung des Straßenverkehrs. Dem 33 Jahre alten Mann, der mit seinem Kastenwagen die geschlossenen Halbschranken umkurvt hatte, könnte eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren drohen. Ein Analyseergebnis bestätigt einen Verdacht der Behörden.

