Bahnschranken umkurvt: Anklage gegen betrunkenen Unfallfahrer erhoben

Plus Ein Mann hat im Juli 2023 geschlossene Bahnschranken umkurvt und wurde dann samt seinem Auto von einem Zug erfasst. Ihm drohen mehrere Jahre Haft.

Warum hat der Fahrer eines Kleintransporters die geschlossenen Bahnschranken an der Reuttier Straße in Neu-Ulm umkurvt? Diese Frage wird wohl allenfalls vor Gericht beantwortet. Die Staatsanwaltschaft Memmingen hat Anklage gegen den Unfallfahrer erhoben, der sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert hat.

Dem Mann werden gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr sowie fahrlässige Trunkenheit im Verkehr vorgeworfen. Eine Analyse hatte ergeben, dass der beim Unfall 33 Jahre alte Mann knapp 1,8 Promille Alkohol im Blut hatte. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft oder eine Geldstrafe. Die Staatsanwaltschaft geht nach Angaben von Sprecherin Carina König nicht davon aus, dass der Unfallfahrer den Zusammenstoß absichtlich herbeiführen wollte.