Bahnübergang Gerlenhofen ist geschlossen: Jetzt soll das Pfeifen enden

Der unbeschrankte Bahnübergang in Gerlenhofen ist seit Montagmorgen geschlossen.

Am Montagmorgen um 7.30 Uhr ging es los. Beschäftigte des Neu-Ulmer Baubetriebshof stellten mehrere Warnbaken auf, um den unbeschrankten Bahnübergang in Gerlenhofen zu schließen. Zu dieser Entscheidung war es gekommen, nachdem dort zuletzt mehrere zum Teil auch tödliche Unfälle gegeben hatte. Für sämtliche Verkehrsteilnehmer ist der Überweg an der St.-Wolfgang-Straße nun nicht mehr passierbar.

Wie eine Sprecherin der Stadt Neu-Ulm am Montagmorgen mitteilt, soll damit nun auch das Pfeifen der Züge beim Passieren des Übergangs ein Ende haben. So sei es mit der Deutschen Bahn vereinbart. Ab dem Moment, wo der Bahnübergang geschlossen beziehungsweise gesperrt ist, höre das Hupen auf.

