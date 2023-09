Neu-Ulm

16:45 Uhr

Bahnübergang Gerlenhofen: Pfeifen der Züge könnte im Oktober enden

Der unbeschrankte Bahnübergang in Gerlenhofen könnte laut Bahn im Oktober geschlossen werden.

Plus Bislang war unklar, wann der unbeschrankte Bahnübergang in Gerlenhofen geschlossen werden kann. Jetzt äußert sich die Bahn dazu. Auch in Sachen Anzeige gibt es Neues.

Von Michael Kroha

Er war und ist noch immer einer der großen Aufreger dieses Sommer: der unbeschrankte Bahnübergang in Gerlenhofen. Mit der Entscheidung des Neu-Ulmer Stadtrats im Ferienausschuss vor zwei Wochen, den Überweg bis zu seinem anvisierten Umbau dicht zu machen, hat sich der Anwohner-Ärger zumindest etwas gelegt. Jedoch pfeifen die Züge dort nach wie vor. Wie lange, war bislang unklar. Doch laut Deutscher Bahn könnte das Gehupe bald ein Ende haben.

So teilt eine Sprecherin des Staatskonzerns auf Nachfrage unserer Redaktion schriftlich mit, dass die Vorbereitung für die vorübergehende Schließung bereits liefen. Geplant sei ein fester Zaun, außerdem müssten Straßenschilder angepasst werden. Voraussichtlich im Oktober aber könne der Bahnübergang geschlossen werden. Dann, so die Sprecherin weiter, "können Züge die Stelle ohne Pfeifsignal passieren". Man stehe dazu weiterhin in enger Abstimmung mit der Stadt.

