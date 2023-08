Neu-Ulm

16:00 Uhr

Bahnübergang Gerlenhofen schließen oder nicht? Das sagen Feuerwehr und Rotes Kreuz

Plus Gegner einer sofortigen Schließung behaupten, der unbeschrankte Bahnübergang in Gerlenhofen werde für Rettungskräfte benötigt. Aber stimmt das überhaupt?

Von Michael Kroha

Wird der unbeschrankte Bahnübergang in Gerlenhofen nun dicht gemacht oder nicht? Nach schweren, zum Teil tödlichen Unfällen und spätestens seit Züge dort pfeifen, wird über diese Frage in Neu-Ulm und Umgebung hitzig debattiert. An diesem Mittwoch nun könnte es zu einer Entscheidung kommen. Der Ferienausschuss des Neu-Umer Stadtrats beschäftigt sich mit der Sache. Ein Argument, das Gegner einer Schließung anbringen, ist die Bedeutung des Überwegs für Feuerwehr und Rettungskräfte. Aber was sagen die dazu? Braucht es den Übergang überhaupt? Wir haben beim Roten Kreuz, der Integrierten Leitstelle, Polizei und Kreisbrandrat nachgefragt.





