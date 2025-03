Bahnübergang in Schwaighofen für mehrere Tage gesperrt

Wegen Sanierungsarbeiten der Deutschen Bahn muss der Bahnübergang an der Reuttier Straße im Neu-Ulmer Stadtteil Schwaighofen in der Zeit von Mittwoch, 19. März, circa 19 Uhr, bis Freitag, 21. März, circa 17 Uhr für den gesamten Verkehr voll gesperrt werden. Das teilte die Neu-Ulmer Stadtverwaltung am Mittwochmittag mit.

Die Umleitung für den motorisierten Verkehr erfolgt über die Europastraße und die Otto-Renner-Straße. Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende werden über den Brunnenweg und die Alte Römerstraße geleitet.

Alle Umleitungen sind vor Ort ausgeschildert. Eine Ersatzhaltestelle für Busse wird auf dem Seitenstreifen in der Otto-Renner-Straße eingerichtet. (AZ)