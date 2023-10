Neu-Ulm

Bankangestellte entlarvt Betrugsversuch an Rentnerin

Wenn die Masche des "falschen Polizisten" nicht zieht, liegt das oft an aufmerksamen Menschen in der Bank. So wie im Fall einer Frau aus Nersingen.

Einer couragierten Bankangestellten ist es zu verdanken, dass eine betagte Frau nicht um ihre Ersparnisse gebracht wurde. Wie die Polizei mitteilt, meldetet sich bei der 83 Jahre alten Nersingerin telefonisch eine „Falsche Polizeibeamtin“ mit der klassischen Betrugsgeschichte. Sie behauptete, dass die Tochter der Frau einen tödlichen Verkehrsunfall versucht habe und jetzt eine hohe Kaution hinterlegt werden müsse. Die Angerufene glaubte zunächst an die Echtheit des Telefonats, suchte ihre Hausbank auf und wollte die geforderte Summe von ihrem Konto abheben. Doch eine Bankangestellte sorgte dafür, dass die Frau ihr Geld behalten kann. Ihr kam die Sache verdächtig vor und sie informierte die besagte Tochter. Jetzt fiel der Schwindel auf, weshalb die echte Polizei verständigt wurde. Umfangreiche Fahndungsmaßnahen führten zunächst zu keinem Ergebnis, wie es hieß. Weitere Ermittlungen dauern an. (AZ)

