Neu-Ulm

vor 17 Min.

Bargeldlose Bäckerei: Hier gibt's die Brezel nur noch mit Kartenzahlung

In der neuen Filiale der Bäckerei Bayer in der Steubenstraße/Ecke Memmingerstraße kann nur noch bargeldlos eingekauft werden.

Plus Was in anderen europäischen Städten längst Standard ist, kommt nach Neu-Ulm. Ein "Shitstorm" blieb durch den Verzicht auf Münzen und Scheine in einer Bäckerei nicht aus.

Von Stefan Kümmritz

"Bargeldlose Filiale" steht an der Tür in weißer Schrift auf weinrotem Untergrund. Dem Andrang vor der Verkaufstheke der im Januar neu eröffneten Filiale der Großbäckerei Bayer an der Ecke Memmingerstraße/Steubenstraße in Neu-Ulm tut dies keinen Abbruch. Der Test, der in der Filiale läuft, hat Seltenheitswert. Wie reagieren die Kundinnen und Kunden?

