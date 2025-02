Basketball: So lief der Polizeieinsatz beim Eurocup-Spiel in Neu-Ulm

Ein Polizeiaufgebot in dieser Größenordnung war für ein Basketballspiel ungewöhnlich. Schon am Mittwochnachmittag hatten die Einsatzkräfte rund um die Ratiopharm-Arena Stellung bezogen. Grund war die Eurocup-Partie der Ulmer gegen Hapoel Tel Aviv aus Israel. Aufgrund der derzeit geopolitisch angespannten Lage war das Duell im Vorfeld von den Sicherheitsbehörden als Hochsicherheitsspiel eingestuft worden - aus Sorge vor politischen Botschaften oder gar antisemitischen Angriffen. Am Ende lief alles friedlich. Die Polizei zieht ein überwiegend positives Fazit des Einsatzes.

Im Vorfeld hatten die Polizei Neu-Ulm, die Polizei Ulm, die Stadt Neu-Ulm und die beiden beteiligten Vereine ein gemeinsames Sicherheitskonzept erarbeitet. Der Verein durfte nur personalisierte Tickets ausgeben, selbst akkreditierte Medienvertreter wurden genau unter die Lupe genommen. Zudem mussten die knapp 2700 Zuschauerinnen und Zuschauer zusätzliche Kontrollen durchlaufen.

Icon Galerie 13 Bilder Einsatzkräfte der Polizei haben sich schon Stunden vor dem Eurocup-Gruppenspiel der Ulmer Basketballer gegen die Mannschaft aus Israel rund um die Ratiopharm Arena in Neu-Ulm in Stellung gebracht. Die Partie am Mittwochabend gilt aufgrund der derzeitigen geopolitisch angespannten Lage als Hochsicherheitsspiel.

Die Polizei musste nur vereinzelt eingreifen. Bereits im Vorfeld stellten Einsatzkräfte zwei alkoholisierte Personen fest. Eine davon habe eine Kufiya getragen, heißt es seitens der Beamten. Eine Kufiya gilt als Symbol des palästinensischen Widerstands. Die beiden Personen erhielten nach einer Identitätsfeststellung einen Platzverweis. Bei den Einlasskontrollen entdeckte der Sicherheitsdienst zudem ein Taschenmesser sowie ein Einhandmesser und übergab diese der Polizei. Aus dem zuständigen Polizeipräsidium Schwaben Süd/West heißt es dazu: „Es lagen keine Hinweise darauf vor, dass die Messer mit einer Angriffsabsicht mitgeführt wurden.“ Die Polizeibeamten leiteten gegen die Person mit dem Einhandmesser ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz ein.

So blieb an diesem Abend als einziger Wermutstropfen das vorzeitige Aus der Ulmer Basketballer in diesem internationalen Wettbewerb nach der 90:97-Niederlage gegen Tel Aviv.