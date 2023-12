Neu-Ulm

Bau- und Immobilienmesse "Mein Zuhause" kommt nach Neu-Ulm

Neu-Ulm Am 20./21. Januar 2024 findet wieder die Messe „meinZuhause!“ in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm statt.

Die Bau- und Immobilien Messe geht am 20. und 21. Januar in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm in die 14. Runde.

Das Jahr mit den Themen Bau- und Immobilien zu beginnen, hat in Neu-Ulm inzwischen Tradition. Zum 14. Mal wird die Messe "Mein Zuhause" ausgetragen. Am Samstag, 20. Januar, und Sonntag, 21. Januar, stehen in der Neu-Ulmer Arena bei über 100 ausstellenden Firmen unterschiedliche Themen wie Hausbau, Immobilien, Finanzierung, Fördermittel, Energieeffizienz, Haustechnik, Renovierung, Sanierung sowie Einbruchschutz und Sicherheit im Fokus. Die Messe will in Neu-Ulm "fungiert als Plattform für aktuelle und zukünftige Wohnprojekte", wie es der Veranstalter ausdrückt. Messe "Mein Zuhause" in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm Ein Vortragsprogramm ergänzt die Veranstaltung. Über beide Tage hinweg stehen Experten bereit, um Fragen zu aktuellen Themen zu beantworten. Es gibt etwa Vorträge mit dem Titeln „Raus mit der Alten! - Heizungsmodernisierung - gut geplant“ oder „Holzbau, energieeffizient und flexibel - Mit dem Hausbau aus der Klimakrise“. Zudem wird die Polizei als neutrale Beratungsstelle an beiden Messetagen vertreten sein, um Informationen zur Sicherheit im eigenen zu Hause anzubieten. Der Eintritt beträgt fünf Euro für Erwachsene, im Vorverkauf drei Euro. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Geöffnet ist an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr. (AZ)

