Im neuen Wohngebiet Am Illerpark in Ludwigsfeld haben die Bauarbeiten bereits begonnen: In der vergangenen Woche erfolgte der erste Spatenstich. Es handelt sich um ein Bauprojekt von Wohnbau Kächler aus Balzheim – die meisten der Wohnungen, die nun entstehen, sind bereits reserviert.

