Bauarbeiten in der Reuttier Straße: Die Stadt Neu-Ulm informiert per Livestream

Die Reuttier Straße wird nächstes Jahr zur Großbaustelle. Die Stadt Neu-Ulm informiert via Livestream über das Vorhaben.

Die Stadtverwaltung Neu-Ulm lädt am Dienstag, 14. Dezember, zu einer Infoveranstaltung via Livestream zur geplanten Sanierung der Reuttier Straße ein. Die Bauarbeiten sollen im Mai 2022 beginnen.

Der Straßenabschnitt zwischen der Meininger Allee und der Finninger Straße befindet sich in einem schlechten Gesamtzustand – sowohl oberirdisch als auch unterirdisch. Aus diesem Grund wird auch der Kanal in der Reuttier Straße saniert beziehungsweise ausgewechselt. Im Zuge der Sanierung sollen zudem die Verkehrsabläufe auf der Reuttier Straße optimiert werden. Vor allem der Fuß- und Radverkehr soll laut der Stadtverwaltung attraktiver und durch die Einrichtung zusätzlicher Querungsmöglichkeiten sicherer gestaltet werden.

Autofahrer müssen sich in Neu-Ulm auf Einschränkungen einstellen

Bürgermeister Johannes Stingl, Hauptabteilungsleiter Jochen Meissner und Projektleiter Lutz Dietl von der Neu-Ulmer Stadtverwaltung werden zusammen mit Vertretern des beauftragten Planungsbüros und der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm im Livestream die Planungen zur Sanierung und Umgestaltung sowie den gesamten Bauablauf vorstellen. Erläutert werden auch die möglichen verkehrlichen Einschränkungen, die die Baumaßnahme mit sich bringen wird.

Die Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, ihre Fragen via Chat an die Teilnehmer des Livestreams zu richten. Beginn ist um 18 Uhr, Ende spätestens um 20 Uhr. Die Einwahl in den Livestream ist am Veranstaltungstag über die Homepage der Stadt Neu-Ulm unter www.neu-ulm.de möglich. (AZ)