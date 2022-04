Neu-Ulm

Ärger um Bauarbeiten in Neu-Ulm: Keplerstüble-Wirt ist wütend

Plus Seit Ende März finden in der Keplerstraße Bauarbeiten statt. Die Informationspolitik der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm sorgt für Ärger.

Von Jonas Klimm

Der Keplerstüble-Wirt Gerhard Hummel ist wütend auf die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU). Denn in der unweit der Glacis-Galerie gelegenen Keplerstraße finden seit Ende März Bauarbeiten an der Straße statt, teilweise klaffen sogar Löcher im Boden. Dass dies irgendwann geschehen würde, war abzusehen, spätestens seit der ebenfalls vorgesehene Abriss des ehemaligen AOK-Gebäudes in der Wilhelmstraße/Keplerstraße beschlossen wurde. Hier sollen fünf neue Gebäude mit insgesamt 39 Wohnungen entstehen – plus Tiefgarage. Daran stört sich Hummel auch gar nicht, viel mehr treibt ihn ein anderer Umstand zur Weißglut.

