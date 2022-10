Neu-Ulm

16:51 Uhr

Baubeginn für Continental-Neubau wieder verschoben: Scheitert das Projekt?

So soll der Continental-Neubau in Neu-Ulm kurz vor Ludwigsfeld später einmal aussehen. 700 Beschäftigte sollen dort Platz finden.

Plus Continental wollte unlängst in einem Neubau in Neu-Ulm seine drei Standorte bündeln. Doch der Baubeginn wird erneut verschoben. Scheitert das Projekt komplett?

Von Michael Kroha

Im Dezember wollte der Autozulieferer Continental mit seinem geplanten Neubau beginnen. Aus bislang drei Standorten in Ulm und Neu-Ulm sollte nur noch einer auf bayerischer Donauseite werden. 100 neue Jobs sollten entstehen. Wie eine Unternehmenssprecherin auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, wird nun der Baubeginn erneut auf längere Zeit verschoben. Steht das Projekt gar komplett auf der Kippe?

