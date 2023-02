Profi Sebastian Reich verrät, wie Bauchreden funktioniert

Sebastian Reich ist Bauchredner. Fast ebenso bekannt wie der Künstler ist seine Nilpferdpuppe Amanda. Der Profi erklärt, was für ihn die Faszination der uralten Kunst ausmacht.

Sebastian Reich kommt am 22. Februar mit seiner Nilpferddame Amanda ins Edwin-Scharff-Haus. Der Bauchredner, der mit Amanda ein neues Programm vorlegt, hat viele Fans in der Region. Die uralte Kunst des Bauchredens ist im Schwung. Bauchredende Künstler sind immer wieder an verschiedenen Veranstaltungsorten in der Region zu bewundern. Aber wie wird man Bauchredner – und was ist das eigentlich für eine Kunst? Ein Gespräch mit Sebastian Reich.

Über die Geschichte des Bauchredens

Wie das im Mittelalter gewesen sein mag, als das Publikum – vermutlich ohne Kenntnisse darüber, was sich hinter dem Bauchreden eigentlich verbirgt – gutgläubiger gewesen sein dürfte, wenn auf Jahrmärkten Gaukler, Scharlatane und Ventriloquisten (wie der Beruf latinisierend auch heißt) auftraten, kann sich der 39-jährige Künstler aus Würzburg gut vorstellen. Allerdings, erzählt er, seien Bauchredner auch als Hexer oder Hexen verfolgt und verbrannt – oder von Herrschern als Hofnarren beschäftigt worden. Etwas Unheimliches, Dämonisches ließ sich eben doch vermuten, wenn ein Mensch die Lippen nicht bewegt, sondern Worte aus seinem Bauch zu kommen scheinen. Noch weiter zurück aber kann sich auch Sebastian Reich nur schwer denken – in die Zeit der griechischen Antike, in der Eurykles von Athen ein berühmter Bauchredner war, den mehrere vorchristliche Schriftsteller und Denker erwähnten, und den der Dichter Aristophanes als einen Menschen beschrieb, aus dessen Bauch ein Dämon spreche. Die älteste Erwähnung des Bauchredens dürfte aber aus dem Buch Jesaja im Alten Testament stammen: Man glaubte, dass die gehörten Worte aus einem Geistermedium kämen, das Vorhersagen machen kann. Eine höchst spiritistische Sache war das damals, gerne auch zur Manipulation der Menschen eingesetzt.

Als Orakel aber ließe sich Amanda schlecht befragen, sagt Sebastian Reich lachend. "Wir benützen die Kunst des Bauchredens heute einfach zur Unterhaltung des Publikums." Eine hart zu erlernende Kunst ist es dennoch, das ahnt man, wenn Sebastian Reich von seinen Anfängen erzählt: Sein Onkel, ein Bauchredner, hatte dem kleinen Sebastian zum vierten Geburtstag einen Auftritt vor Publikum geschenkt und in dem Jungen damit die Sehnsucht nach der Bühne geweckt. Er hatte ihm aber auch gesagt, dass es keinen Sinn habe, vor dem Stimmbruch Bauchreden zu üben. Vor dem Spiegel hat der Jugendliche sich dann an der uralten Kunst versucht, zuerst mit einem simplen A", erzählt Sebastian Reich – mit den alten Unterlagen, die der Onkel bereits vererbt bekommen hatte. Etwa drei Jahre hat es gedauert, bis er es einigermaßen hinbekommen hat – und am besten übte es sich unter dem Mofahelm. "Da war der Sound bereits gut."

Diese Buchstaben sind die Schwersten für Bauchredner wie Sebastian Reich

Richtig schwer seien Buchstaben wie B, „P und M – und Worte wie "Pferdeäpfel" versteht das Publikum gut, wenn sie im Zusammenhang mit anderen Worten stehen, aber aus dem Zusammenhang gelöst können sie auch für einen Könner zum Problem werden. Im neuen Programm setzt Sebastian Reich sogar auf den schwäbischen Dialekt, den spricht nämlich die blaue Elefantendame Gabriele Fant. Überhaupt ist er diesmal mit einem halben Zoo unterwegs, denn auch zwei Pinguine und ein Schwein nutzen Reichs Künste, um ihre Gedanken in Worte zu fassen. Eine gewisse Seelenverwandtschaft empfindet Sebastian Reich aber natürlich besonders zur rundlichen Amanda – die Liebe zu Kuchen verbindet ihn, der nach der Realschule eine Lehre als Bäcker und Konditor machte, mit der Nilpferddame. Freilich entstehen da aus dem Bauch heraus Gespräche über gemeinsame Probleme.

Auf die Frage, wo in seinem Zuhause Amanda lebt, lacht Sebastian Reich: Das knuffig-glückliche Nilpferd lebt nicht mit ihm zusammen, sondern mit den anderen Puppen. Worauf Sebastian Reich in Neu-Ulm besonders gespannt ist: Gabriele Fants schwäbischer Dialekt kam in Köln gut an. Aber hier in Schwaben, wo der Dialekt von den Menschen selbst gesprochen wird, wie wird das Publikum da auf Schwäbisch aus dem Bauch heraus reagieren?

Lesen Sie dazu auch

Termin: Sebastian Reich präsentiert sein aktuelles Programm "Verrückte Zeit" am Mittwoch, 22. Februar, im Edwin-Scharff-Haus. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.