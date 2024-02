Bauerndemo in Neu-Ulm war nicht angemeldet: Polizei ermittelt

Der nicht angemeldete Bauernprotest in Ulm und Neu-Ulm hat ernste Folgen für seine Teilnehmer. Offenbar ermittelt nun die Kriminalpolizei. Das sind die Gründe.

Diese Aktion ist bei der Polizei offenbar nicht so gut angekommen. Am späten Dienstagabend ist eine Kolonne aus bis zu zwölf Traktoren hupend durch die Stadtgebiete von Ulm und Neu-Ulm gefahren und hat dabei wohl demonstriert. Aus Sicht der Polizei war das eine nicht angemeldete Versammlung, weswegen nun gegen die Teilnehmer ermittelt wird. Dass dabei ein Polizeiauto eingeparkt wurde, macht die Sache für die Teilnehmer nicht einfacher.

Polizeiauto wird bei s pontaner Bauern-Demo in Ulm und Neu-Ulm eingeparkt

Wie es in einer Mitteilung der Kriminalpolizei Neu-Ulm heißt, habe eine Polizeistreife den Protestzug am Dienstagabend bemerkt und wurde dabei stutzig, da von einer angemeldeten Versammlung nichts bekannt gewesen sei. In der Spitze hätten bis zu zwölf Fahrzeuge daran teilgenommen. Die Polizei habe spontan recherchiert und festgestellt, dass am Dienstagabend weder in Ulm noch in Neu-Ulm eine Versammlung registriert gewesen sei. Eine Streife der Polizei wollte die Traktoren daraufhin aufhalten und ihre Personalien wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten feststellen. Dabei hätten Traktoren das Auto absichtlich blockiert, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Das Fahrzeug sei "gänzlich manövrierunfähig" gewesen.

Auf Nachfrage teilte Florian Babel von der Polizeiinspektion Kempten mit, die Streife sei "recht kurzzeitig" eingeparkt gewesen und es habe danach keine weiteren Probleme gegeben. Die Situation habe durch Kommunikation gelöst werden können. Er teilte außerdem mit, dass bei dem Vorfall weitere Polizisten zur Unterstützung angefordert worden seien.

Bauern-Demo war nicht angemeldet: Kriminalpolizei ermittelt

Wie die Kriminalpolizei Neu-Ulm mitteilt, habe das Staatsschutz-Kommissariat die Ermittlungen übernommen, zudem sei die Staatsanwaltschaft Memmingen über den Sachverhalt informiert. Es werde gegen mehrere Beteiligte im Alter zwischen 24 und 29 Jahren unter anderem wegen des "Anfangsverdachts gegen Vollstreckungsbeamte, Nötigung sowie diverser Verstöße gegen das Versammlungsrecht" ermittelt. (AZ)