Baum in Neu-Ulmer Innenstadt in Brand gesetzt: Polizei sucht Zeugen

In der Steubenstraße in Neu-Ulm ist am Sonntagmittag, gegen 12.29 Uhr, ein Baum in Brand gesetzt worden. Der bislang unbekannte Täter entfernte sich unerkannt. Eine durch die Polizei eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Feuerwehr löschte den Brand. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)