Baum stürzt auf zwei Autos und richtet Schaden an

Ein umgestürzter Baum hat in der Nacht auf Montag in Neu-Ulm zwei Autos unter sich begraben. Warum der Baum abbrach, ist unklar.

In der Turmstraße in Neu-Ulm ist in der Nacht zum Montag ein Baum auf zwei Autos umgestürzt. Verletzt wurde dabei niemand.

Um 0.50 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein, dass die Turmstraße durch einen Baum blockiert ist. Aus dem gegenüberliegenden Gelände des Glacis war der große Baum quer über die Straße gekippt. Ein Opel und ein VW wurden unter dem Baum begraben. Der Gehweg war blockiert und die Spitze des Baumes lag im Vorgarten eines Mehrfamilienhauses.

Die größten Schäden hat ein VW Polo, dort lag der Baumstamm auf der Motorhaube und hatte auch die Frontscheibe beschädigt. Alleine an diesem Fahrzeug beträgt der Sachschaden nach Polizeiangaben rund 3000 Euro. Warum der Baum aus einem Waldstück heraus unmittelbar über dem Boden abgebrochen ist, ist unklar.

Da von dem liegenden Baum keine Gefahr asuging, wurde entschieden, den Baum über Nacht liegenzulassen und ihn erst bei Tageslicht zu zerlegen. Der Baubetriebshof hatte an beiden Enden der Turmstraße Sackgassen-Schilder aufgestellt, um den Durchgangsverkehr fernzuhalten. Radfahrer und Fußgänger nutzen den Fußweg entlang des Mehrfamilienhauses, bis der Baum am späten Vormittag zerlegt ist.