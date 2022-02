Baumeister der Region: Wer war der Architekt der Neu-Ulmer Schäfer-Villa?

Plus Karl Schäfers Villa an der Augsburger Straße ist ein echter Blickfang. Wo der Architekt baute - und wie seine Bauten heute wirken. Teil sechs unserer Serie.

Wir kennen die Gebäude schon immer, sie gehören zu unserem Orts- und Straßenbild, sind in ihrer Art unverwechselbar und unterscheiden sich dadurch von der Masse. Oder im Gegenteil: Nur noch eine Erinnerungstafel weist auf die Existenz einstiger Pracht und Schönheit hin: Zerstört und abgerissen und nur noch im Gedächtnis der Älteren lebendig. Wer aber waren sie, die Schöpfer all der gemauerten Kunstwerke? Wir machen uns auf die Suche nach bekannten Baumeistern im heutigen Landkreis.